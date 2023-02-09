الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طاقم «مصر للطيران» ينقذ حياة شاب أصيب بأزمة قلبية على رحلة قادمة من برلين

صورة الرحلة
صورة الرحلة

أنقذ طاقم رحلة مصر للطيران القادمة من برلين بالتعاون مع راكبة أوروبية من أصل أفريقي حياة راكب شاب، أصيب بوعكة صحية علي الرحلة كادت تقضي عليه، ونجحت الراكبة مع الطاقم في انقاذه وعمل الاسعافات الأولية له والإشراف عليه حتي وصول الرحلة ونقله للمستشفى للإطمئنان عليه.

وذكر أحد أفراد طاقم الرحلة التابعة لشركة مصر للطيران رقم 732 القادمة من العاصمة الألمانية برلين، فوجئ الطاقم أثناء صعود الركاب للطائرة بسقوط راكب شاب وإصابته بوعكة صحية وتشنجات، على الفور تم استدعاء الطاقم الطبي الخاص بمطار برلين، وأبلغهم بعض الركاب أن الشاب قد أصيب بنفس الحالة في صالة السفر، ولكن ذكر الطاقم الطبي أنه تحت تأثير دواء ويسمح له بالسفر وتم إقلاع الطائرة وبعد مرور ساعتين، أصيب الراكب بنفس الحالة من التشنجات وفقد الوعي، وأسرعت الراكبة إليه وتعاملت معه بالتعاون مع طاقم الرحلة الذي لاحظ محاولاتها انعاش قلبه، ورفضت ترك الشاب وحضر طبيب كان على متن الرحلة لإنقاذ  الراكب.

وتم نقل الشاب إلى منطقة أكثر اتساعا على الطائرة حتى استعاد وعيه، وطلب قائد الرحلة من سلطات المطار تواجد طاقم طبي فور وصول الطائرة مطار القاهرة لنقل الراكب لأقرب مستشفي، وأكدت الراكبة للطاقم أن مكان جلوسها في الصف الذي يسبق الشاب، وأنها ممرضة متخصصة في إنعاش القلب.

وكانت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نجحت في تقوم بابرام العديد من الاتفاقيات  الخاصة  بأعمال الصيانة الدورية وعمرة المحركات للعديد من طائرات شركات الطيران الإفريقية.

 جاء ذلك على هامش انعقاد فاعليات الدورة الواحد والثلاثين من مؤتمر ومعرض MRO Africa Conference & Exhibition، والذي انتهى مساء أول أمس. 

رحلة مصر للطيران برلين مصر للطيران أصيب بأزمة قلبي راكبة أوروبية وصول الرحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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