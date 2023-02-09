الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«دفاع النواب»: كلمات الرئيس السيسي رسائل طمأنة للمصريين

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي، أكدت أننا على الطريق الصحيح وأن الدولة المصرية تخطوا بخطوات ثابته نحو المستقبل وأن كلمات الرئيس السيسي كانت رسائل طمأنة للمصريين بأن الدولة المصرية حاضرة وأن السلع الغذائية مؤمنة بشكل كبير بفضل الخطط الاستراتيجيهة، التي اعتمدها الرئيس السيسي.

ولفت وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن حديث الرئيس السيسي حول توافر السلع له دلالة إيجابية تنعكس على الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وشدد وكيل دفاع النواب، على أن الرئيس السيسي كشف عن خطط الدوله لتشجيع الاستثمار، موضحًا أن مصر مستعدة ولديها خطط وستتبوأ مراكز متقدمه في المستقبل القريب، وأن هناك شعاع أمل سينير لنا طريق المستقبل.

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية مدينة السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رسائل عيد الحب 2023 الفلانتين.. لماذا يحتفل المصريون بعيدين للحب كل عام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يطلق النار تجاه فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا