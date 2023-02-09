«دفاع النواب»: كلمات الرئيس السيسي رسائل طمأنة للمصريين

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات، مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي، أكدت أننا على الطريق الصحيح وأن الدولة المصرية تخطوا بخطوات ثابته نحو المستقبل وأن كلمات الرئيس السيسي كانت رسائل طمأنة للمصريين بأن الدولة المصرية حاضرة وأن السلع الغذائية مؤمنة بشكل كبير بفضل الخطط الاستراتيجيهة، التي اعتمدها الرئيس السيسي.

ولفت وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن حديث الرئيس السيسي حول توافر السلع له دلالة إيجابية تنعكس على الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وشدد وكيل دفاع النواب، على أن الرئيس السيسي كشف عن خطط الدوله لتشجيع الاستثمار، موضحًا أن مصر مستعدة ولديها خطط وستتبوأ مراكز متقدمه في المستقبل القريب، وأن هناك شعاع أمل سينير لنا طريق المستقبل.