الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتفاق على زيادة حصة حجاج بغداد.. الرئيس العراقي يستقبل وزير الحج السعودي

من اللقاء
من اللقاء

استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد،  وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة والوفد المرافق له.

وأشار الرئيس العراقي  إلى العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين.

وأكد الرئيس العراقي، أن العراق يتطلع لزيادة حصته من مقاعد الحجاج وبما يتلاءم مع تعداد نفوس العراق، بدوره أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية بزيادة ما يقارب 10 آلاف مقعد لحصة العراق المقررة من الحجاج.

وأعرب الوزير السعودي عن دعم بلاده لأمن واستقرار العراق ودوره المحوري في المنطقة، كما أكد حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تقديم تسهيلات عدة للمعتمرين العراقيين، وذكرت الوزارة في بيان لها، أن التسهيلات شملت، تأدية العمرة بدون شروط عمرية أو عددية أو قيود إجرائية تتعلق بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى تجهيز أكثر من 20 معرضًا و100 موقعًا تاريخيًا، يُوثق سيرة النبي وأصحابه الكرام لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين من العراق.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة العراق السعودية

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