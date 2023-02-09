مصر في الصحف الدولية| معرض يوناني يكشف أسرار المومياوات.. وتوسعات في إنتاج الغاز بالمتوسط

سلّطت الصحف الدولية، خلال الساعات الماضية، الضوء على الملك الصبي توت عنخ آمون وكيف ترك بصمة ثقافية حول العالم، حيث أكدت أن الملك توت عنخ آمون واكتشاف مقبرته أثار الكثير من الدهشة والعظمة للكنوز المصرية القديمة، والتي استحوذت على اهتمام داخل العديد من الكتب والمؤلفات والمعارض، فضلًا عن استمرار الاستحواذ على خيال الناس في جميع أنحاء العالم، كما تحدثت الصحف عن افتتاح المعرض اليوناني في متحف مانشستر خلال اليومين المقبلين، وهو المعرض الذي يكشف العديد من اسرار المومياوات في مصر الفرعونية.

موقع هندى: توت عنخ آمون ترك بصمة على الثقافة العالمية

سلّط موقع "أوريجينال نيوزبريك" الهندي، الضوء على توت عنخ آمون باعتباره أكثر ملوك العالم شهرة، وكيف ترك الملك الصبي بصمة في الثقافة العالمية، حيث تأسر قصته العالم أجمع، وأكد الموقع أن الملك توت عنخ آمون واكتشاف مقبرته، أثار الكثير من الدهشة والعظمة للكنوز المصرية القديمة، والتي استحوذت على اهتمام داخل العديد من الكتب والمؤلفات والمعارض، فضلًا عن استمرار الاستحواذ على خيال الناس في جميع أنحاء العالم.. أقرأ المزيد

البحث عن الذهب.. معرض يوناني جديد يكشف اسرار مومياوات الفراعنة

سلط موقع "ذا باست البريطاني" الضوء على افتتاح معرض يوناني جديد في متحف مانشستر ببريطانيا، يشير الى المومياوات الذهبية المصرية والافراضيات القائمة منذ فترة طويلة حول الغرض من التحنيط ودور ممارسة المعتقدات حول الحياة بعد الموت، فضلا عن فترة الحكم اليونانية الرومانية في مصر.. أقرأ المزيد

تقرير بريطاني يكشف اسرار اعادة اختيار الحمض النووي لعائلة توت عنخ امون

أكد موقع "ذا باست البريطاني"، أن الحياة الفرعونية القديمة ومعرفة كواليسها وغموض الحياة في ذلك الحقبة التاريخية، والكشف عنحقائق الحضارة الفرعونية وخاصة شؤون الزواج، من أكثر القصص المثارة عبر العصور والحقب التاريخية، وكان لها عدة تفسيراتوإجابات.. اقرا المزيد

كاتب هندى: مصر بوابة أساسية للتجارة والاستثمار فى إفريقيا

قال كاتب هندي في مقال بصحيفة "هندوستان تايمز"، إن مصر بوابة أساسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا ووجودها الدبلوماسي في العالم العربي والقارة السمراء يجعلها لاعبًا محوريًا للهند.. أقرأ المزيد

تقرير يونانى: مشروع الربط الكهربائى يربط مصر مباشرة بأثينا

أشادت صحيفة "ايكاثميربني" اليونانية بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وقالت إنه يلبي الجيوسياسية المعقدة للمنطقة وتربط مصر مباشرة بأثينا، وأضافت الصحيفة أن مشروع ربط الكهرباء بين مصر واليونان الذي طورته ELICA SA التابعة لمجموعة Copelouzos Group، هو حاليًا في مرحلة صياغة المسوح الفنية والمالية النهائية... أقرأ المزيد

تقرير أمريكى: مصر تتوسع فى إنتاج الغاز من أكبر حقل بحرى فى المتوسط

قالت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية "برينسا لاتينا": مصر تتوسع في إنتاجها الغاز من أكبر حقل غاز بحري في المتوسط، وسلطت الوكالة في تقرير لها الضوء على خطة مصر الطموحة لتكثيف أنشطة تنمية حقل غاز" ظهر" وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار.. أقرأ المزيد