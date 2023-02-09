نهائى آسيوى أوروبى فى كأس العالم للأندية للمرة الثالثة

بتأهل ناديي الهلال السعودي، وريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، فإنه حدث يتكرر للمرة الثالثة فقط أن يكون طرفي المباراة النهائية طرف آسيوي، والآخر أوروبي، والمفارقة أن الريال كان دائما هو الطرف الأوروبي في المباريات النهائية الثلاث، فالمرة الأولى كانت في دورة 2016 في اليابان، وفاز حينها الريال على نادي كاشيما انتلرز الياباني بنتيجة 4 – 2.

والمرة الثانية كانت في دورة 2018 في الإمارات، وتغلب الريال أيضا على العين الإماراتي بنتيجة 4 – 1.

مواجهات آسيوية أوروبية في دور قبل النهائي في كأس العالم للأندية

غير هاتين المباراتين واجهت الأندية الآسيوية بطل بطولة دوري أبطال أوروبا في 9 مباريات أخرى كلها كانت في دور قبل النهائي، فالمرة الأولى كانت في دورة 2007 في اليابان، وفاز إيه سي ميلان الإيطالي على نادي اوراوا دياموندز الياباني بهدف نظيف.

والمرة الثانية كانت في دورة 2008 في اليابان، وتغلب نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي على نادي جامبا أوساكا الياباني بنتيجة كبيرة 5 – 3.

والمرة الثالثة كانت في دورة 2010 في الإمارات، وخسر نادي سيونجنام إف سي الكوري الجنوبي أمام إنتر ميلان الإيطالي بـ3 أهداف دون رد.

والمرة الرابعة كانت في دورة 2011 في اليابان، وفاز نادي برشلونة الإسباني على نادي السد القطري بـ4 أهداف دون مقابل.

والمرة الخامسة كانت في دورة 2013 في المغرب، وانهزم نادي جرانجزو إيفرجراند الصيني على يد نادي بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة.

والمرة السادسة كانت في دورة 2015 في اليابان، وفاز برشلونة على جوانجزو إيفرجراند بـ3 أهداف دون رد.

والمرة السابعة كانت في دورة 2017 في الإمارات، وخسر نادي الجزيرة الإماراتي أمام الريال بنتيجة 1 – 2.

والمرة الثامنة كانت في دورة 2018 في الإمارات، وانهزم كاشيما انتلرز على يد الريال بنتيجة 1 – 3.

والمرة التاسعة كانت في دورة 2021 في الإمارات، وخسر الهلال أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.

مواجهة آسيوية أوروبية وحيدة في دور المجموعات في كأس العالم للأندية

كما كانت هناك مواجهة وحيدة جمعت ما بين نادي آسيوي، وآخر أوروبي في دور المجموعات في دورة البرازيل في 2000، وبالمناسبة هي كانت أول دورة من كأس العالم للأندية، وانهزم فيها نادي النصر السعودي على يد الريال بنتيجة 1 – 3.

الهلال يظهر لأول مرة في نهائي كأس العالم للأندية والريال للمرة الخامسة

إذا كان الهلال يلعب المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد أن كانت تتوقف مسيرته في مشاركتيه السابقتين عند دور الأربعة، فإن الريال يلعبها للمرة الخامسة، ولم يحدث أن خسرها في المرات الأربع السابقة، ففي دورة 2014 في المغرب تغلب على نادي سان لورينزو الأرجنتيني بهدفين دون مقابل.

وفي دورة 2017 في الإمارات فاز على نادي جريميو بورتو أليجرينزي البرازيلي بهدف نظيف.

مشوار الهلال نحو نهائي كأس العالم للأندية

وتمكن الهلال من الوصول إلى المباراة النهائية بعد أقصى نادي الوداد الرياضي المغربي بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور الثاني بضربات ترجيحية 5 – 3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي دور نصف النهائي ثأر لنفسه من نادي فلامينجو البرازيلي، وهزمه بنتيجة 3 – 1، وكان فلامينجو قد أطاح بالهلال من نفس هذا الدور في دورة 2019 في قطر بنفس النتيجة.

على الجانب الآخر في دور قب النهائي أقصى الريال الأهلي بعد أن سجل فوزا مريحا عليه بنتيجة 4 – 1.

لم يخرج اللقب عن نطاق الأندية الأوروبية منذ دورة 2012 في اليابان حين خسر تشيلسي أمام كورنثيانز البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

من كل الوجوه الريال هو الأقرب كثيرا للحصول على اللقب الخامس، وسوف يكتفي الهلال بشرف المحاولة، وبلوغ المباراة النهائية.