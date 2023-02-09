خلال فبراير.. «الأورمان» تقدم خدمات مجانية لمرضى العيون والقلب في الفيوم

قرر مجلس إدارة جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، استكمال نشاط الجمعية الطبي في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماما لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الأخرى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أكد ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن جمعية الأورمان تواصل تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الفيوم حيث تستهدف خلال شهر فبراير إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب في المحافظات المختلفة وعلى أيدى نخبة من أفضل جراحي القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليا ودوليا وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأشار "شعبان" إلى انه في مجال العيون واصلت الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة الفيوم لشهر فبراير، من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وياج وظفرة ومياه زرقاء، وشبكية وزرع قرنية كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماما.