هربت لخوفها من كورونا.. براءة ربة منزل من تهمة إجهاض سيدة بنجع حمادي

برّأت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، ربة منزل، بعد اتهامها بإجهاض جارتها بسبب خلافات عائلية بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى مايو من عام 2021 عندما وجهت جهات إلى “مروة.م.إ”، تهمة إجهاض جارتها “بسمة.س.ر”، بالتعدي عليها بالضرب وهي تعلم بحملها، بسبب خناقة أطفال في الشارع بقرية الشيخ علي، مركز نجع حمادي.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة كانت مصابة بفيروس كورونا، وخشت المجني عليها القرب منها، وأثناء مشادة كلامية، حاولت المجني عليها، الابتعاد عنها، خشية العدوى، فسقطت في حفرة، مما أدى إلى إجهاضها.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي في القضية التي حملت رقم 7882 لعام 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 3671 لعام 2021 كلي قنا، والتي حكمت ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها.