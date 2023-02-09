الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة مبلغ مالي 100 ألف جنية والمصادرة وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه في الإتجار بالمواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد إسماعيل والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.

ترجع ألأحداث القضية رقم 10218 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بناء علي التحريات السرية والتي توصلت الي قيام المتهم "م.ر.ج" عامل زراعي، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم وأبصرته وعلى الفور.

تم ضبطه وبحوزته حافظة بلاستيكية، وبتفتيشها عثر بداخلها على قطعة متحجرة لمخدر الهيروين من النوع المسمى أسطوانة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أمرت بحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

أحداث القضية أجهزة الأمنية الأ الاتجار بالمواد المخدرة الإسكندرية السجن المشدد 6 سنوات

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