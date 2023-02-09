إزالة 4 حالات بناء مخالف ورفع 30 طن مخلفات بشوارع حي غرب المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة بشوارع حي غرب المدينة؛ لرصد وإزالة مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة أسفرت عن إزالة وإيقاف 4 حالات بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع 30 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال بلال طه، رئيس حي غرب، إن حي غرب تمكن من تنفيذ ايقاف و إزالة فوريه لـ ٤ حالات بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة ٤٥٠ مترًا وإحالة المخالف للنيابه لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون.

وأضاف رئيس حي غرب أن قسم البيئه بالحي واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع واورقة الحى وبجميع الورادى ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وتوفير بيئة صحية.

من جانبه أكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا على مواصله الحملات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتكثيف أعمال وحملات النظافة بجميع شوارع الأحياء والقري التابعة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وقراها مشيرا إلي أنه وجه رؤساء المجالس المحلية والاحياء بمتابعة أعمال النظافه وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدولة.

وأوضح رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات والقمامة والتراكمات أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي كما يتم رصد التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بواسطة منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري.