«مستعدين للمشاركة مع القطاع الخاص».. رسائل الرئيس السيسي من افتتاح «سايلو فودز»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية في مدينة السادات.

وترصد "الدستور" أبرز رسائل السيسي خلال افتتاح مصنع "سايلو فودز".

الرئيس السيسي: مصر تستورد مليوني ونصف طن زيت طعام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تستورد 2.5 مليون طن زيت طعام، وهذا الرقم يمثل نسبة 90% من حجم احتياجات الدولة، مضيفًا: "بنستورد 2.5 مليون طن زيت وهذا أكثر من 90% من احتياجاتنا وشغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان فول صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا.. وعلشان الفلاح المصري يستفيد بدل ما بنشتريه من بره".

البلد خلال 40 سنة زادت بنسبة كبيرة

وأضاف الرئيس السيسي: "متنسوش أن البلد خلال 40 سنة زادت بنسبة كبيرة جدًا.. وكمان الدولة مقدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بها هذا النمو الكبير".

مش عايزين نتكلم في الأكل كتير

قال الرئيس السيسي: "مش عاوزين نتكلم في موضوع الأكل كتير فى التليفزيون.. ميصحش.. الحاجة موجودة واحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا وبنقولكم كل حاجة.. موسم القمح والرز والبنجر والقصب ده معناه حتى لو انت شايف 4.5 شهور للقمح ده معناه أن الإنتاج القادم ده بيسلم ده ومحافظين على 6 شهور.. رغم ان ده بيكلفنا أعباء مالية.. ومعناه حجز فلوس لمدة 6 شهور.. يعني بشترى وأحطهم في المخازن.. ده اللى احنا بنعمله وتكلفة كبيرة جدا في ظل اللى بيحصل في العالم كله.. لكن لا باس مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا".

منظومة التغذية المدرسية مستقرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة.. ومفيش مشكلة في الكلام اللى كان قبل كدة، بنحاول تكون عناصر التغذية مناسبة لسن الطلبة وعاوزين نحسن مش باكو بسكوت بس".

لا يمكن إقرار أي شركة إلا من خلال هيئة سلامة الغذاء

وأضاف الرئيس السيسي: "إذا كنا عايزين نحقق توازن في أسعار المنتجات الغذائية لكل المواطنين محتاجين يكون عندنا عدد أكبر من الكمية المطروحة.. والمنتجات بتبقى طبقاً لمواصفات ومعايير الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء.. ولا يمكن إقرار أى شركة والتعاقد معها إلا إذا تم إقرارها من هيئة سلامة الغذاء".

جهاز الخدمة الوطنية مستعد للشراكة مع القطاع الخاص

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات القطاع العام، معلقاً: "الأمر ده متاح علشان يصل لكل الناس واللي عنده استعداد يدخل في شراكة مع الدولة".

مستعدين ننزل كل الشركات

وأضاف الرئيس السيسي: "منزلين شركتين للأطروحات ومستعدين ننزل كل الشركات"، قائلًا: "لما اتكلمنا عن الوجبات المدرسية كان العدد المستهدف معين ولما اشتغلنا زدنا 2 مليون".

جدير بالذكر أن "سايلو فودز" تقع في مدينة السادات بإجمالي مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددًا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتي يتم إدارتها بمنظومات عالمية هي الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضًا 14 صومعة للحبوب، كما تشمل مجمع طباعة شاملًا تغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.