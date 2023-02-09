الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة سرقت 20 كيلو ذهب من جواهرجي بالمنيا

سرقة مصوغات ذهبية
سرقة مصوغات ذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بنطاق محافظة المنيا تخصص نشاطه في سرقة المصوغات الذهبية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق بمديرية أمن المنيا من تاجر مصوغات ذهبية باكتشافه سرقة 20 كيلوجرام ذهب من خزينتين حديديتين وفاترينة عرض بمحل المصوغات الذهبية الخاص بوالده الكائن بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (9 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظة المنيا).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (7 متهمين) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون محل المصوغات مُغلق منذ فترة إتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة وأضافوا ببيع بعض المصوغات الذهبية لـ (مالك محل مصوغات ذهبية "حسن النية" - مقيم بدائرة المركز) ، وأرشدوا عن (جزء من المصوغات الذهبية المستولى عليها ، مبلغ مالى من متحصلات البيع - 3 سيارات والأدوات المستخدمين في ارتكاب الواقعة)، باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهامهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عصابة 20 كيلو ذهب جواهرجي المنيا وزارة الداخلية

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