الرئيس السيسى يمازح وزير الداخلية: «مطلعنا شكلنا وحش أوى»

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الداخلية محمود توفيق، حول الأخبار المتداولة بصفة دورية عن إلقاء القبض على بعض التجار مبالغي أسعار السلع.

وعلق الرئيس السيسي، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، قائلًا: "كل يوم وزارة الداخلية تطلع تقول مسكنا ومسكنا، أنت مطلعنا شكلنا وحش أوي كل يوم في النشرة مسكتوا كام واحد ما تمسكهم وخلاص".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية (سايلو فودز) بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وتُعد "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.