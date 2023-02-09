الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

20 محلا تجاريا يشاركون بالأكازيون الشتوي في دمياط.. و105 محاضر متنوعة

الأكازيون الشتوي
الأكازيون الشتوي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، مشاركة 20 محلا تجاريا (3 قطاع عام و17 قطاعا خاصا) بالأوكازيون الشتوي الذي بدأ في 6 فبراير الجاري ومستمر لمدة شهر.

وأوضحت المديرية - في بيان اليوم الخميس- أنه تم تحرير 10 محاضر لمحلات تجارية لإعلانها عن أوكازيون وهمي أو بدون تصريح معتمد، 92 محضرا في مجال الرقابة على الأسواق وتنوعت المخالفات ما بين مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، عدم حمل شهادة صحية، والبيع بأزيد من السعر.

ولفت البيان إلى أنه تم ضبط 3 مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن وأحد المخابز الطباقي بدون ترخيص، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف بها.

وأشار تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2023  بلغ 1000 محل خلال أول 3 أيام ويستمر الأوكازيون لمدة شهر وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى .

ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوى 2023  من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وقال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنه جارى العمل بموسم الأوكازيون الشتوي 2023 مع تشيد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض، لافتا الى أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.

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وائل لطفي

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