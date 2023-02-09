الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملاته اليوم

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار هدوءا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية.

وكان سعر صرف الدولار شهد الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه شراء وبيع.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 30.22 جنيه للشراء، و30.32 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.37 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.30 جنيه للشراء، و30.40 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، شهدت العملة الأوروبية اليورو تراجعا ما بين 7 - 9 قروش، في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 32.36 جنيه للشراء، 32.57 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.47 جنيه للشراء، و32.66 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.56 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع.

وسجل الجنية الإسترليني ارتفاعا ما بين 18 - 16 قرشا في بداية تعاملاته في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 36.43 جنيه للشراء، و36.70 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.55 جنيه للشراء، و36.79 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.67 جنيه للشراء، 36.80 جنيه للبيع .

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.04 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 95.56 جنيه للشراء، 99.19 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية البنك الأهلي المصري البنك التجاري الدولي

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وائل لطفي

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