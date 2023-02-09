الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالألعاب التفاعلية.. توعية رواد النقابات والنوادي بسوهاج لترشيد استهلاك المياه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنشطة توعوية لرواد نقابة المهندسين ورواد نادى سوهاج الرياضى لحثهم على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن أنشطة التوعية المائية تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه وكذلك لتربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يتم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ولتعريفهم أيضاً مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وكذلك توعيتهم بضرورة استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه وفى نهاية الأنشطة التوعوية يتم توزيع هدايا على المشاركين لنشر ثقافة الوعى المائي، ولأن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معاً.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن قرى الحرجة بالقرعان وبنى منصور وعرابة ابيدوس والغابات والعوكلية والحلافى والغنيمية والحرجة قبلى والحرجة بحري والشيخ بركة بمركز البلينا اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 فى تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح الخميس الموافق 9 فبراير 2023 ولمدة 10 ساعات وذلك بسبب كسر مفاجى لخط مياه قطر 600 ملى والممتد من محطة مياه البلينا السطحية الى قرية برخيل صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم الدفع بفرق الصيانة والإصلاح لإصلاح الخط وعودة المياه.

وأوضحت مها غازى مدير الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تشغيل جميع محطات المياه الارتوازية والدفع بسيارات مياه نقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تعتذر للمواطنين عن قطع المياه وتؤكد ان فرق الصيانة والإصلاح تعمل الآن لإصلاح الكسر في أقرب وقت ممكن لتشغيل المحطة وعودة المياه للمواطنين.

اجيال أبيدوس إدارة التوعية استهلاك المياه أقرب وقت ممكن الاستخدام الأمثل

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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