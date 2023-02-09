الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر عملة في الموسكى

حبس تاجر
حبس تاجر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس متهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في منطقة الموسكى.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شريك بإحدى الشركات للساعات- كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي واتخاذه من محل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 وباتخاذ الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية") بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي.

متهم قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة منطقة الموسكى عملات أجنبية ومحلية

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وائل لطفي

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