الرئاسة الفرنسية: ماكرون وزيلينسكى سيسافران معًا لبروكسل لحضور قمة رؤساء الاتحاد الأوروبى

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، عن أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيسافران معًا من باريس إلى بروكسل، الخميس، لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيحضر الرئيس الأوكراني قمة الدول الـ27 في بروكسل بصفته ضيف شرف، ويفترض أن يطلب من حلفائه مد كييف بطائرات قتالية "في أقرب وقت ممكن" كما فعل، الأربعاء، في لندن وباريس.

- ماكرون يستقبل الرئيس الأوكراني في الإليزيه

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الرئاسة الفرنسية، وذلك فور وصوله باريس في أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى مطار أورلي عقب زيارته إلى لندن، وكان في استقباله وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو، والسفير الأوكراني في باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهوري.

وكان ماكرون قد استقبل، في وقت سابق، الأربعاء، في الإليزيه، المستشار الألماني أولاف شولتز، والتقط الرؤساء الثلاثة صورة تذكارية وسط مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة الفرنسي.