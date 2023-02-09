الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النحاس الأصفر والأحمر اليوم الخميس 9 فبراير 2023

النحاس
النحاس

واصلت أسعار النحاس استقرارها في الأسواق اليوم الخميس 9  فبراير، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة والتي تتدخل في العديد من الصناعات وأهمها صناعة الذهب.

 

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 9 فبراير 2023 

 –  سجل سعر كيلو النحاس من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.

– سجل سعر طن النحاس 207000 جنيه للطن.

– سجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الخردة اليوم الخميس 9   فبراير 2023

– سجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

– تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 9   فبراير 2023

– سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

– سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنسبة 47%. 

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس سعر كيلو النحاس الأحمر سعر كيلو النحاس الخردة سعر طن النحاس سعر كيلو النحاس

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وائل لطفي

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