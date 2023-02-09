الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودى

ريال مدريد والهلال
ريال مدريد والهلال السعودى

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، فى جميع أنحاء العالم موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي فى نهائي كأس العالم للأندية 2022، حيث تأهل الفريق الملكي للمباراة النهائية بعد تغلبه على الأهلي المصري فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء فى الدور نصف النهائي.

وحقق ريال مدريد الإسباني الفوز على الأهلي المصري برباعية مقابل هدف، بينما نجح الهلال السعودي فى الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي فى الدور نصف النهائي مساء الثلاثاء الماضي بثلاثية مقابل هدفين.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي فى نهائي كأس العالم للأندية

يستضيف ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، مباراة نهائي مونديال الأندية والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير 2023، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي فى نهائي مونديال الأندية

تنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري، حيث يتم إذاعة مباراة ريال مدريد والهلال السعودي عبر قنوات SSC المشفرة.

من جهة أخرى، تنقل قناة المغربية الرياضية مباريات كأس العالم للأندية عبر التردد الأرضي.

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موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي وفلامنجو

فى ذات السياق، يلعب الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث، يوم السبت القادم الموافق 11 فبراير 2023 على ملعب مولاي عبدالله، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وبات نادي الهلال السعودي ثالث نادي عربي يتأهل الى نهائي مونديال الأندية بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي، وأول فريق سعودي يصل الى تلك المرحلة ويضمن ميدالية.

ويحصل الفائز خلال مباراة الهلال ضد ريال مدريد على 5 ملايين دولار بينما سيحصد الوصيف على 4 ملايين.

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