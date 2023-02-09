إصابة ربة منزل بكسر فى العمود الفقرى أثناء محاولتها الهروب من حريق بالمنيا

أصيبت ربة منزل باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض، إثر نشرب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي في مدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق مطبخ وأنتريه وغرفة نوم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق ملك عاطف سيد أحمد مقيم بعزبة بدوي بحي غرب مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة "هبة.م" 24 عاما ربة منزل باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض، وتقيم بعزبة بدوي، وتم نقلها للمستشفى العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج.

كما تسبب الحريق في بعض الخسائر المادية، وتمثلت في احتراق أنترية ومطبخ وغرفة نوم بالطابق الأرضي، وبعض الآثاث بالطابقين الثاني والثالث، وتم فصل التيار الكهربائي والمرافق عن المنزل وعمل كردون أمني وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.