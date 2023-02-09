الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة ربة منزل بكسر فى العمود الفقرى أثناء محاولتها الهروب من حريق بالمنيا

حريق
حريق

أصيبت ربة منزل باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض، إثر نشرب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق بعزبة بدوي في مدينة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق مطبخ وأنتريه وغرفة نوم.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق ملك عاطف سيد أحمد مقيم بعزبة بدوي بحي غرب مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة "هبة.م" 24 عاما ربة منزل باشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض، وتقيم بعزبة بدوي، وتم نقلها للمستشفى العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج. 

كما تسبب الحريق في بعض الخسائر المادية، وتمثلت في احتراق أنترية ومطبخ وغرفة نوم بالطابق الأرضي، وبعض الآثاث بالطابقين الثاني والثالث، وتم فصل التيار الكهربائي والمرافق عن المنزل وعمل كردون أمني وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المنيا إصابة ربة منزل حريق بمنزل مكون من ثلاثة طوابق عزبة بدوي غرب مدينة المنيا ماس كهربائي قوات الحماية المدينة بمحافظة المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الأمومة والطفولة: زواج الأقارب يزيد من فرص الإصابة بالأمراض الوراثية

مارسيليا يهزم باريس سان جيرمان بثنائية فى كأس فرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر