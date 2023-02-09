الأمومة والطفولة: زواج الأقارب يزيد من فرص الإصابة بالأمراض الوراثية

قالت الدكتورة أمال عبد الحي، مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة، إن تكرار زواج الأقارب يزيد من خطورة إصابة الأطفال بأمراض وراثية جينية، حيث هذا التكرار يزيد من فرصة ظهور تلك الأمراض الوراثية، معبرة: "25% احتمالية إنجاب طفل مصاب بخلل وراثي".

الأمراض الوراثية

وأضافت عبد الحي، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا يعني أن إنجاب طفل يحمل أمراضا وراثية أن الطفل الآخر لن يصاب بتلك الأمراض، حيث قد تصاب الأسرة بالكامل بتلك الأمراض الوراثية.

وأشارت إلى أنه من أكثر الأمراض الوراثية المنتقلة من الأب والأم إلى الطفل أنيميا البحر المتوسط والتي يحتاج علاجها إلى أموال كثيرة تفوق إمكانيات الكثير من الأسر.

فحص المقبلين على الزواج

وذكرت، أنه سيم الإعلان عن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" قريباً من أجل التأكد من سلامة هذا الزواج عن طريق الفحص الجيني والنفسي.