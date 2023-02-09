«الدوم» يعرض فيلما تسجيليا عن مسيرة الفنان التشكيلى محمود سعيد

عرض برنامج "الدوم"، فيلماً تسجيلياً عن الفنان التشكيلي محمود سعيد، حيث استطاع هذا الفنان الكبير إنشاء أول مدرسة مصرية حديثة في الفنون التشكيلية، ولهذا يعد محمود سعيد أول فنان تشكيلي يفوز بجائزة الدولة التقديرية، ولهذا حرصت محافظة الأسكندرية على تخصيص متحف للوحاته.

الفن التشكيلي

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الدوم عن فئة الفن التشكيلي من الفنان أشرف رضا، والفنان سامح إسماعيل، والفنانة تريز أنطوان.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

مواهب "الدوم"

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.