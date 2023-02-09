برسمة لـ«بيكاسو».. محمد هيكل يكشف عن موهبته فى الفن التشكيلى بـ«الدوم»

كشف المتسابق محمد هيكل، ابن محافظة المنوفية، عن موهبته في الفن التشكيلي، أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، حيث قدم للجنة رسمة للراحل بيكاسو، والذي أظهر من خلالها تجاعيد وجهه باستخدام الظل.

الفن التشكيلي

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الدوم عن فئة الفن التشكيلي من الفنان أشرف رضا، والفنان سامح إسماعيل، والفنانة تريز أنطوان.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

مواهب "الدوم"

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.