«سكب عليه مادة مشتعلة».. ضبط سائق متهم بالتسبب فى مصرع طفل حرقا بالصف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق توك توك متهم بالتسبب في مصرع طفل حرقا إثر سكب مادة مشتعلة عليه في الصف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طفل متأثرا بحروق أصيب بها داخل مستشفى.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه ألقى حجرًا في محاولة لإبعاد كلب عن طريقه، إلا أن الحجر أصاب طفلا دون قصد، مما دفع سائق توك توك، من أقارب الطفل المصاب بالحجر، لإلقاء مادة مشتعلة على المجني عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.