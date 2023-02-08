فاطمة سيد أحمد: «الحوار الوطنى» فرصة كبيرة لجميع التيارات السياسية

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني فرصة كبيرة لجميع التيارات السياسية ولعامة الشعب في الوقت نفسه.

وأضافت الدكتورة فاطمة خلال لقائها عبر فضائية extra news، أنه عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني، كان يريد أن نستمع إلى بعضنا البعض ونكون نوعًا من التشاركية، يدفع بهذا ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات ودعم لرفع مستوى معيشة المواطن، ووجود مساحة مشتركة بين كل التيارات السياسية لتبادل الآراء والتفاهم.

وأوضحت عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنه منذ بدء تشكيل لجنة أمناء الحوار الوطني، عكفنا على القيام بعدة جلسات إجرائية، لافتة إلى أنه عندما تم تشكيل لجنة الأمناء، كان تشكيلًا قائمًا بذاته، قام به المنسق العام الدكتور ضياء رشوان، محاولًا أن يأتي بكل التيارات السياسية، ومن كل الاتجاهات في الدولة، أطراف تعبر عن جموع الشعب المصري، وقد نجح ذلك بنسبة كبيرة جدًا في التوليفة التي ضمت مجلس الأمناء بعدده الـ19.