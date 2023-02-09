الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

البحث عن الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي هو الأكثر أهمية للأسر الأكثر احتياجًا والتي وفرت لهم الدولة معاش تكافل وكرامة كي يوفر لهم الحياة الكريمة التي يطمحوا لها.

 

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

نعرض في هذا التقرير رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي وخطوات الاستعلام بكل سهولة وخطوات التقديم للحصول على معاش تكافل أو كرامة.
 

  • يمكن الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الرابط الذي تتيحه وزارة التضامن الاجتماعي من هنا 
  • ثم يتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة.
  • والضغط على كلمة استعلام.

يُرجى العلم أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2023 يكون يوم 15 المقبل من شهر الجاري.
 

خطوات التقديم للحصول على معاش تكافل أو كرامة 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
صورة اقرار الوصاية للأيتام.
صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

 

قيمة معاش تكافل وكرامة 

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي 

-  500 جنيه للأسر المستفيدة.
- 450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة. 
- 350 جنيهًا للأيتام. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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