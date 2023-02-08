السجن 3 لسنوات لمحام بتهمة اختلاس 711 ألف جنيه من شركة أعمال فنية

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة بمعاقبة محام بالسجن ٣ سنوات، وتغريمه ٧١١,٠٣٥ وتعويض مدنى ٣٠ ألفا وواحد، وذلك لاختلاسه مبلغ ٧١١,٠٣٥ من إحدى شركات الصوتيات والمرئيات فى القضية رقم ٨٣٦٤ لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم شرطة العجوزة والمقيدة برقم ٤٤٣٧ لسنة ٢٠٢٠.

التحقيقات التى أجرتها نيابة العجوزة كشفت أنه فى الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٩ بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة قام المتهم "م.ع."بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة (محامي بشركة شهيرة للصوتيات والمرئيات) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، بأن اختلس مبلغ ٧١١.٠٣٥ ألف جنية (سبعمائة وإحدى عشر ألف وخمسة وثلاثون جنيه) والمسلم إليه بسبب وظيفته لسداد رسوم الدعاوى المقامة من الشركة جهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول، بالتزوير في قسائم سداد رسوم دعاوی قضائية منسوب صدورها إلى المحاكم بإثبات قيمة رسوم في تلك القسائم أزيد من القيمة المستحقة، ويقوم بتقديمها إلى الشركة التي تقوم الأخيرة بصرف المبلغ المالي المثبت بالقسائم له مع علمه بذلك.