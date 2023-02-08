الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نيابة المحلة تباشر تحقيقاتها فى إصابة شخص بطلق نارى

طلق ناري
طلق ناري

تباشر نيابة بندر المحلة الكبرى بالغربية تحقيقاتها فى إصابة شخص بطلق نارى إثر مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بينه وبين طليق زوجته في المحلة الكبرى.

وتلقت مديرية أمن الغربية بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود بين طرفين وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين نتج عنها إصابة شخص يدعي "جمال.م.ا" 36 عامًا، بطلق ناري وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من فرض السيطرة وضبط طرفي المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

نيابة المحلة الكبري تباشر تحقيقاتها اصابة شخص بطلق ناري

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