مدير الجامع الأزهر: فخورون بخدمة طلاب العلم الشرعي في كل مكان

توجه الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر إلى محافظة البحر الأحمر، ضمن سلسلة زيارات تغطي جميع فروع الرواق الخارجية بالمحافظات، حيث عُقدت اختبارات المرحلة التمهيدية بمقر معهد بنين الغردقة الإعدادي الثانوي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على سير عملية الاختبارات بمقار الفروع الخارجية لرواق العلوم الشرعية والعربية بالمحافظات.

رافق مدير عام الجامع الأزهر، خلال جولته التفقدية الشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور حازم مبروك، منسق وحدة كتب التراث بالجامع الأزهر، ومدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة البحر الأحمر.

وعلى هامش متابعته لاختبارات نهاية المستوى للعلوم الشرعية، تفقد د.عودة، فرعي رواق الطفل بمعهد الغردقة الابتدائي ومعهد الغردقة الإبتدائي النموذجي بالرواق الأزهري للطفل بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار الاطمئنان على سير العملية التعليمية بالرواق، والوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

وعقد عودة، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، لمناقشة آليات إجراء الاختبار وتسهيلها تيسيرا على الدارسين، مؤكدا على أهمية التعاون مع الدارسين لإخراج الاختبارات في أبهى صورها.

من جهته، قام الدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة بمتابعة فعاليات الاختبارات بفرع الجامع الأزهر والمنعقدة بكلية أصول الدين بالقاهرة، وكان في رفقته الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، واستمعوا لآراء وملاحظات بعض الدارسين، مؤكدين على ضرورة تذليل أي صعاب تتعلق بالاختبارات تيسيرا وتسهيلا على الدارسين.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ٦٧٠٠ دارس موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله (التمهيديية، والمتوسطة، والتخصصية) اختباراتهم في ٢٧ مقرا، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، كما أن فضيلته يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

ولفت إلى أن فترة الاختبارات ستمتد لمدة ٢٠ يومًا ، وأن هذا الموسم لرواق العلوم الشرعية والعربية قد اتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالموسمين السابقين ، حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ٦٧٠٠ دارس، في مقابل ٣ آلاف دارس في العام السابق، مؤكدا أن الاختبارات جاءت في مستوى جميع الطلاب.

تأتي هذه الاختبارات تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.