الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الهلال السودانى يعلن جاهزية ملعبه لاستضافة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني، عن جاهزية ملعبه لاحتضان مباريات الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويتواجد الهلال السوداني في المجموعة الثانية التي تضم صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي والقطن الكاميروني.

وكشف النادي السوداني عبر حسابه على تويتر "أصبح الملعب جاهزًا من كافة النواحي وأكد المهندس التوم التهامي، مساعد الرئيس أن الإدارة أزالت كافة الملاحظات التي سبق أن قدمها الاتحاد الإفريقي".

وأشار إلى أن مسئولي الهلال يترقبون الحصول على الضوء الأخضر لتواجد الجماهير في دور المجموعات بعد استيفاء الملعب لكافة الشروط والملاحظات.

فريق الهلال السوداني يبدأ مشواره بمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا، ثم يلتقي مع الأهلي يوم 18 فبراير الجاري على ملعبه في السودان، وذلك في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

الهلال السوداني الاهلى دورى ابطال افريقيا

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