الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة بدر الجزئية، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر، وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة والمتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة عقار تحت الإنشاء بمدينة بدر، وتم ضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، باكتشافه سرقة 14 نافذة ألوميتال من عقار "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم ملكه، ولم يتهم أحدًا بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيما بدائرة قسم شرطة المطرية.

أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبيع المسروقات لعميله "سيئ النية" (عامل خردة- مقيم بمحافظة أسيوط)، وتم بإرشاده ضبط الأخير والمسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة بدر حبس شخصين سرقة عقار

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