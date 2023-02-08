الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تظلم الصف الثاني الثانوي 2023.. خطوات التقديم والحصول على الدرجات المحذوفة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تظلّم الصف الثاني الثانوي 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تلقى طلبات تظلم طلاب الصف الأول والثاني الثانوي في الامتحان الورقي فقط للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022- 2023.

تظلم الصف الثاني الثانوي 2023

ويبحث أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي، عن خطوات تقديم تظلم الصف الثاني الثانوي 2023، والشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتنشر «الدستور» ضمن سلسلتها الخدمية التي تُقدّمها لطلابها على مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كافة التفاصيل عن تظلم الصف الثاني الثانوي 2023، والخطوات الصحيحة لاستكمال المراجعة.

طلبات التظلم على امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023

وجه وزير التربية والتعليم المديريات بالسماح لمن يرغب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس، وعدم ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية، وتلقى طلبات التظلم وبحثها بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي على الامتحان الورقى فقط.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنّ تقديم التظلمات للصف الأول والثاني الثانوي 2023 على نتيجة الفصل الدراسي الأول بالإدارات التعليمية. 

ضوابط تظلمات الصف الثاني الثانوي 2023

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضوابط تقديم تظلمات علي نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول وهي كالتالي:-

- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة، بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.

- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته .

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته بالدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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