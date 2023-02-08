وزير الأوقاف: شهدنا من يحفظ القرآن بأرقام وأوائل الكلمات بالصفحات

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الجميع في خدمة القرآن الكريم، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المسابقة العالمية الـ ٢٩ للقرآن الكريم.

وأضاف خلال حفل ختام المسابقة العالمية الـ ٢٩ للقرآن الكريم، الأربعاء، أن المسابقة عظيمة وعريقة لأنها في خدمة كتاب الله عز وجل، وتقدم للعالم كله نخبة من خيرة القراء، وسيتم التنسيق في الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماد الأوائل المتميزين والاستعانة بهم في التلاوات الخارجية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المسابقة شهدت تميزا في من المتسابقين في جميع فروعها، مشيرًا إلى أن هناك من يحفظ القرآن بأرقام الصفحات والآيات وأول كلمة في الصفحة وآخر كلمة، وهذه المواهب يجب ألا تترك هكذا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية الـ 29 لحفظ القرآن الكريم، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وشارك في المسابقة التي أقيمت على ضفاف النيل 108 متسابقين من 58 دولة حول العالم منها 33 أفريقية، وسبع محكمين من 7 دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان، بجوائز تتجاوز الـ 2 مليون جنيه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت أسماء المكرمين على النحو التالي:

الفرع الأول:

حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت:

-المركز الأول "ماهر محمد عبد النبي فرماوي" من مصر فاز بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

- المركز الثاني "عبد الله عز الدين عبد الرحمن" من السودان فاز بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الثاني:

الفائزون بجائزة الأسرة القرآنية، وهي عائلة تتكون من ثلاث أفراد يحفظون كتاب الله هم "أحمد الزياتة وصالح الزياتة والسيدة الزياتة" من مصر، وفازوا بجائزة قدرها 300 ألف جنيه.

الفرع الثالث:

الفائز بجائزة الفرع الثالث، حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم للمتسابق "محمد أحمد عبد الغني دغيدي" من مصر وقدرها 200 ألف جنيه.

الفرع الرابع:

وفاز بجائزة الفرع الرابع "حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات" "حمادة محمد السيد خطاب" من مصر بجائزة قدرها 200 ألف جنيه.

الفرع الخامس:

وفي الفرع الخامس فاز بالمركز الأول "عبد الصمد آدم" من دولة غانا، ويحصل على جائزة 200 ألف جنيه وشهادة تقدير + كتاب المنتخب + موسوعة الثقافة الإسلامية.

وحصد المركز الثاني "فاطمة شايا زاهر" من دولة المالديف، وتحصل على جائزة 150 ألف جنيه، وشهادة تقدير وكتاب المنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.

وفاز بالمركز الثالث "تنوير حسين" من دولة بنجلاديش، ويحصل على جائزة 100 ألف جنيه، وشهادة تقدير وكتاب المنتخب وموسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع السادس:

الفائزة بجائزة الفرع السادس "حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم "أسماء عادل سيد أحمد" من مصر بجائزة قدرها 150 ألف جنيه

الفرع السابع:

الفائزة بجائزة الفرع السابع حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ للناشئة "منى أحمد سعد عباس محيسن" من مصر وقدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الثامن:

وفاز بجائزة الفرع الثامن المحفظ المثالي الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله من مصر.