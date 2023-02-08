منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشى الأمراض فى تركيا وسوريا بسبب الزلزال

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أزمة صحية ثانوية تهدد بضرب تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي قد يكون أسوأ من الزلزال نفسه.

وأودى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر يوم الإثنين بحياة أكثر من 11700 شخص في تركيا وسوريا ودمر آلاف المباني بالأرض وحاصر عددًا غير معروف من الناس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

الضحايا في سباق مع الزمن

قالت منظمة الصحة العالمية إنه كان هناك سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح - ومن ثم ضمان بقاء الناجين على قيد الحياة في الظروف العصيبة.

وقال روبرت هولدن، مدير حوادث الاستجابة للزلازل في منظمة الصحة العالمية، إن التركيز الفوري ينصب على إنقاذ الأرواح، لكنه أصر على أنه "من الضروري التأكد من أن أولئك الذين نجوا من الكارثة الأولية ... يواصلون البقاء على قيد الحياة".

وأوضح: "لدينا الكثير من الأشخاص الذين نجوا الآن في العراء، في ظروف متردية ومروعة"، مع تعطل الوصول إلى المياه والوقود والكهرباء والاتصالات.

وقال في مؤتمر صحفي "نحن في خطر حقيقي من رؤية كارثة ثانوية قد تلحق أضرارًا بعدد أكبر من الناس من الكارثة الأولية إذا لم نتحرك بنفس الوتيرة والشدة كما نفعل في البحث والإنقاذ" في جنيف.

العاصفة الشتوية تفاقم الأزمة

فيما ضاعفت عاصفة شتوية من البؤس من خلال جعل العديد من الطرق - بعضها تضرر من الزلزال - شبه سالكة.

أوضح أديلهيد مارشان، كبير مسئولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، المخاطر التي من المحتمل أن يواجهها الناجون الآن.

وقالت إن هناك "مخاوف واضحة" من أن "المخاطر الصحية الكامنة من المرجح أن تتفاقم" في أعقاب ذلك.

في سوريا، التي دمرتها سنوات من الحرب الأهلية، تشمل المخاوف الإسهال والكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي وداء الليشمانيات والإعاقة والتهابات الجروح الثانوية.

ومن المرجح أيضًا أن يؤدي الزلزال إلى تفاقم الحالات المزمنة والأمراض غير المعدية بسبب تعطيل الرعاية الصحية، حيث "تأثرت هذه القدرات بشكل خطير" بالفعل بسبب الحرب الأهلية.

وتوقع رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، استمرار ارتفاع عدد القتلى، قائلًا: "مع الأحوال الجوية والتوابع المستمرة للزلزال، نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح".