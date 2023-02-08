الزلزال المدمر.. مساعدات من «أفغانستان» إلى منكوبى تركيا وسوريا

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة طالبان بأفغانستان عن أن الحكومة سترسل مساعدات بقيمة 165 ألف دولار تقريبًا إلى تركيا وسوريا للمساعدة في التعامل مع تبعات الزلزال المدمر بقوة 7.8 درجة الذي وقع هذا الأسبوع.

أزمات أفغانستان الاقتصادية



وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتتلقى واحدًا من أكبر برامج المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بينما فرضت عقوبات على قطاعها المصرفي، ولم تعترف أي دولة رسميًا بحكومتها، بعد أن استولت "طالبان" على السلطة في عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية.

زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا

وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 9 آلاف شخص في تركيا و2662 شخصًا في سوريا.



وأكد الرئيس التركي أنه تمّ نشر 21 ألف عامل إغاثة في محافظة هاتاي وحدها.



من ناحية أخرى، شهدت عدة مدن وبلدات في شمال غربي سوريا إقامة مقابر جماعية لدفن جثث ضحايا الزلزال، وسط استمرار تزايد أعداد الوفيات.

ونشر الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الأربعاء، صورًا لمقابر جماعية في بلدة جنديرس بريف حلب الشمالي.

فيما سجلت إحصائية حديثة، الأربعاء، حصيلة جديدة للضحايا اليمنيين الذين تأثروا بفعل الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وأوضحت الإحصائية أنه تم تسجيل وفاة 6 يمنيين جراء الزلزال وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة.

ومنذ أشهر عدة، أصدرت هيئات دولية تحذيرات من تسونامي قد يضرب قريبًا مدنًا رئيسية على البحر المتوسط أو بالقرب منه، بما في ذلك مرسيليا والإسكندرية وإسطنبول، مع احتمال أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من متر خلال السنوات الـ30 المقبلة، وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الـ"يونسكو" في يونيو الماضي.

وتشمل المدن المعرضة للتهديد كان وتشيبيونا، وهي بلدة تقع على ساحل المحيط الأطلسي بإسبانيا بالقرب من قادس.