الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى فى المونديال.. الفريق يصل ملعب مولاى عبدالله.. والجهاز الفنى واللاعبون يتفقدون أرضية الملعب

لاعبو الأهلي يتفقدون
لاعبو الأهلي يتفقدون ملعب المباراة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى ملعب مولاى عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لخوض مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول وبدء عملية الإحماء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاى عبدالله.

الأهلي في المونديال.. أمطار غزيرة على ملعب مولاى عبدالله بالرباط قبل مواجهة الريال

أمطار غزيرة تتساقط على ملعب مولاى عبدالله والعاصمة المغربية الرباط، قبل وقت قليل من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بدأت منذ قليل، يراجع خلالها التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين، ويعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاى عبدالله.

 

الاهلى ريال مدريد ملعب مولاي الأمير عبدالله الأهلي في كأس العالم للأندية

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