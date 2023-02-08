برامج الهوية والثقافة.. تاريخ وآثار وإنجازات صناعية وتصحيح مفاهيم مغلوطة

تهتم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل ما له علاقة بالحفاظ على الهوية المصرية والتراث المصرى، من خلال تقديم مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية التى تحمل فى طياتها الكثير من المعلومات عن مصر وتاريخها العريق.

واستطاعت تلك البرامج تحقيق نجاح كبير، ومشاهدات كثيرة، لتحتل بذلك مكان البرامج التى كانت تُقدم خلال السنوات الماضية وكانت لا تواكب التطور.

«الكونتينـر»

انطلق برنامج «الكونتينر» قبل أيام على شاشة قناة «ON»، من تقديم الفنان أحمد داود، ويدخل البرنامج فى تفاصيل تصنيع المنتجات المصرية من بداية خط الإنتاج وانتهاءً بصعودها على متن سفن الحاويات لتصديرها للخارج، وذلك فى إطار رؤية الشركة المتحدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويستعرض البرنامج التطور الذى حدث فى الصناعة المصرية، خلال السنوات الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال زيارة عدد من المصانع فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة فى مجالات: الملابس والجلود والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

«صنايعية مصر»

يُعد برنامج «صنايعية مصر» أحد أضخم البرامج المقدمة مؤخرًا على شاشة DMC، ويسلط الضوء على أشهر الصناع المصريين فى كل المجالات، خلال الـ١٠٠ عام الأخيرة، الذين أسهموا فى رسم ملامح الحياة فى مصر، ويجرى تقديم الحكايات بشكل جذاب مع عدد من الصور والمشاهد التى تُعرض للمرة الأولى.

وخلال الحلقات الماضية، نجح البرنامج فى الوصول للجمهور من خلال قصص وحكايات مختلفة عن عدد من أباطرة الصناعة فى مصر، ومنهم المهندس عادل جزارين ومحمد غانم وشركة النصر للتصدير والاستيراد وأنيس عبيد وغيرهم من الكبار فى مجال الصناعة.

«قعدة تاريخ»

قدم برنامج «قعدة تاريخ»، من تقديم الكاتب والباحث وليد فكرى عددًا من الحلقات المهمة على شاشات قنوات «المتحدة»، ويعتبر البرنامج فريدًا من نوعه، إذ يختص بتقديم المعلومة التاريخية فى صورة حكاية مسلية ولطيفة، ويستعرض مختلف الحضارات على أرض مصر عبر التاريخ.

واستطاع البرنامج تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة خلال الفترة الماضية، وجمع جمهور مواقع التواصل الاجتماعى وجمهور التليفزيون، حول معلومات عن موضوعات مختلفة، يقدمها البرنامج بطريقة موثقة ومدققة وجذابة فى الوقت نفسه، واهتم البرنامج بملامح ومميزات الحضارات العربية والإسلامية والقبطية والفرعونية الموجودة داخل مصر.

«زى الكتاب ما بيقول»

«زى الكتاب ما بيقول» من البرامج الثقافية المهمة التى تعرض عبر شبكة قنوات «أون»، ويقدم مختلف أنواع المعرفة فى الموضوعات السياسية والاقتصادية والعلمية، وذلك من خلال التحليل المنطقى والموثق للأخبار والحقائق العلمية، ويستهدف البرنامج نشر الوعى وتصحيح مختلف المفاهيم المغلوطة، البرنامج من تقديم أحمد سلامة.

ومن خلال البحث فى المصادر المختلفة والتدقيق والتوثيق بشكل كبير، يجرى تقديم الحلقات عن موضوعات تاريخية ومعاصرة وتقديمها فى إطار سردى بشكل شيق، ويستهدف البرنامج جمهور مواقع التواصل الاجتماعى, وكذلك جمهور الشاشات.

«أيمن وسكر»

يذاع البرنامج على شاشة قناة «ON»، من تقديم أيمن مصطفى، ويستهدف استعراض الأماكن السياحية والأثرية بمختلف محافظات مصر بشكل درامى كوميدى غير تقليدى، بهدف الترويج لتلك الأماكن وتشجيع السياحة الداخلية مع استهداف السياحة الخارجية، حيث تتم ترجمة البرنامج باللغة الإنجليزية.

ويقدم «أيمن» خلال الحلقات الكثير من التفاصيل عن كل مكان سياحى وأثرى مصرى، التى ربما لا يعلمها البعض، ولا يقدم المعلومات بشكل مباشر، بل من خلال استخدام روح الدعابة وخفة الظل التى يتمتع بها مقدم البرنامج ومساعدوه.

«فى المسـاء مع قصـواء»

برنامج ثقافى شامل، يهتم بالشأن الثقافى والوعى وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على الجانب التثقيفى لدى المشاهد، ويستضيف كبار المثقفين والمفكرين والأدباء فى شتى المجالات الفكرية والعلمية والمعرفية، كما يصطحب البرنامج المشاهد فى جولة مع أبرز الكتب العربية والعالمية.

وتقدم الإعلامية قصواء الخلالى عددًا من الحلقات مع عدد من أصحاب الفكر والثقافة، وخلال دورات معرض القاهرة الدولى للكتاب تقدم جرعة مكثفة من الحوارات والمعلومات الثقافية، مع شرح الكثير من المفاهيم والأفكار السياسية والثقافية.

«أطياف»

من البرامج الثقافية التى عُرضت مؤخرًا عبر شبكة تليفزيون «الحياة»، برنامج «أطياف» من تقديم الكاتبة والإعلامية الدكتورة صفاء النجار، ويقدم البرنامج كل ما يتعلق بالحركة الثقافية المصرية والعربية والعالمية، ويسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفعاليات الثقافية داخل وخارج مصر، والتعريف بأحدث ما تنتجه المطابع ودور النشر، محليًا ودوليًا، وتقديم وجبة ثقافية شيقة للجمهور المتخصص والعام.

وخلال الدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولى للكتاب نجح البرنامج فى تقديم تغطية مميزة لفعاليات الدورة داخل وخارج المعرض.