الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الإجازات الرسمية في المدارس الترم الثاني 2023

مواعيد الاجازات الرسمية
مواعيد الاجازات الرسمية فى المدارس الترم الثاني 2023

يكثر البحث عن مواعيد الاجازات الرسمية فى المدارس الترم الثاني 2023  مع اقتراب موعد بداية الترم الثاني السبت القادم 11 فبراير ويستمر ل18 أسبوع.
 مواعيد الاجازات الرسمية فى المدارس الترم الثاني 2023

نعرض لكم في التقرير التالي مواعيد الاجازات الرسمية فى المدارس الترم الثاني 2023  مع انطلاق الدراسة من جديد الاسبوع القادم.

يستغرق الترم الثاني 2023  ما يقرب من 18 أسبوعًا وهو يبلغ بالأيام  96 يومًا بعد حذف الإجازات الرسمية من أيام الدراسة.

وتكون امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية بداية من 6 مايو 2023

وتكون امتحانات الدبلومات الفنية  في 27 مايو 2023.

6 أيام يمكن أن ينتظرها الطلاب للاجازات الرسمية خلال الترم الثاني، أما طلبة الثانوية العامة ينتظرون 10 أيام.

نوضح لكم مواعيد  الاجازات الرسمية المنتظرة في الترم الثاني كالتالي 

تكون البداية يوم الإثنين 17 أبريل وتكون إجازة رسمية للاحتفال بعيد شم النسيم.

ثم الجمعة 21  أبريل  إلى  الأحد 23  أبريل 2023 إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي نفس الشهر يوم الثلاثاء 25 أبريل يكون اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء (25  أبريل 1982).

ثم الإثنين 1 مايو 2023 وهي إجازة عيد العمال.

ويجب التذكير أن الترم الثاني ينتهي في يوم 6 مايو بعقد امتحانات صفوف النقل المختلفة.

 ويكون لطلبة الثانوية العامة إجازة اضافية غير الأيام السابق ذكرها وهي إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

حيث تأتي هذه الإجازة في موعد امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ من 10 يونيو وتستمر حتى 11 يوليو.

وكذلك يحصل طلبة الثانوية العامة على إجازة 30 يونيو (ثورة 30 يونيو) والتي من المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم آخر اير الجمعة باعتباره إجازة رسمية بالفعل لذا يحصل طلبة الثانوية العامة على اجازات اضافية.

ويمكن أن يحصل طلبة صفوف النقل المختلفة على هذه الاجازات أيضا اذا استمرت امتحاناتهم في مواعيد هذه الاجازات المنتظرة في شهري يونيو ويوليو.

الاجازات المنتظرة خلال عام 2023 

عن باقي اباجازات المتاحة خلال العام الميلادي الحالي تكون 

الأربعاء 19 يوليو

رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

الإجازات مواعيد الإجازات الرسمية الإجازات الرسمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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