نقيب القراء: الرئيس السيسى لا يدخر جهدًا فى خدمة كتاب الله

وجه الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للقرآن وأهله، ورعايته لبيوت الله وخاصة مساجد آل البيت، التي شهدت نهضة غير مسبوقة، كما وجه الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على رعايته للقرآن وأهله.

وأكد حشاد في تصريحه على هامش انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن وزير الأوقاف أول من جمع كبار قراء الجمهورية في مقرأة للقرآن الكريم، وأن وزارة الأوقاف تشهد تطورًا يسابق الزمن في برامجها الدعوية والقرآنية، وأن خدمة كتاب الله -عز وجل- في أعلى أولوياتها.

وأشار نقيب القراء، إلى أن مقارئ القرآن الكريم تشهد إقبالًا غير مسبوق وتواكب العصر، حيث تتحفنا وزارة الأوقاف عبر صفحاتها وقنواتها بأئمة أعلام نسعد بأصواتهم العذبة في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضح أن الرئيس السيسي ووزارة الأوقاف لا يدخران جهدًا في خدمة كتاب الله-عز وجل-، من خلال المسابقات المحلية والدولية ومسابقات الأسرة القرآنية والأصوات الحسنة وغيرها من المسابقات التي تؤكد اهتمام الأوقاف بالقرآن الكريم، كما تم رفع بدل المقرأة النموذجية من 160 جنيها إلى 400 جنيه شهريا، وبدل مقرأة كبار القراء إلى 500 جنيه بداية من أغسطس 2022م، وذلك تقديرًا لأهل القرآن وتشجيعا على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه.