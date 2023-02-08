ملحمة درامية.. عودة «زمن التليفزيون» من جديد بأقوى المسلسلات

نجاحات تلو النجاحات حققتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجال الدراما، طوال السنوات الماضية التى ضربت من خلالها المثل الذى يحتذى به فى العمل الوطنى، والاضطلاع بالمسئولية والانفتاح على التعاون وعقد الشراكات مع باقى الشركات من أجل الارتقاء بمكانة مصر واستعادة الريادة فى المنطقة، وهو ما تحقق بالفعل بفضل الاستعانة بالكفاءات واستقطاب المواهب فى كل المجالات وبذل الجهود لإنتاج الأفضل بأعلى جودة.

أطلقت «المتحدة»، خلال السنوات الماضية، عددًا من المبادرات فى مجال صناعة الدراما وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج، وأسهمت فى خلق فرص عمل جديدة، وناقشت موضوعات وقضايا اجتماعية جادة حققت انتشارًا كبيرًا ونالت إشادات واسعة، ليس على مستوى موسم رمضان فقط، ولكن طوال العام.

التعاون مع مختلف شركات الإنتاج.. تقديم عدد غير مسبوق من الأعمال.. وإطلاق «مواسم جديدة»

كانت سياسة الشركة المتحدة واضحة للجميع منذ البداية، وهى فتح باب التعاون مع كل شركات الإنتاج دون تمييز، وفتح الباب أمام تقديم الأعمال المشتركة، وعرض المسلسلات على شبكة قنوات الشركة الرائدة فى مجال الإعلام.

وخلال الفترة الأخيرة ووفقًا لسياسة الشركة فى الانفتاح على الأفكار الجديدة والمختلفة من كل الأطراف والجهات والشركات، جرى استقبال أكثر من ١٠٠ فكرة لمشروعات درامية متنوعة ومن خلال لجان علمية وعملية مميزة واختيار أفكار مختلفة ومميزة للوجود على مدار العام فى الموسم الرمضانى وخارج الموسم، وفقًا لخطة محكمة تراعى تمثيل جميع الألوان الدرامية. وفى إنجاز غير مسبوق، وخلال الفترة الماضية، أتاحت «المتحدة» فرص عمل لـ٧٠٠ ممثل منذ منتصف عام ٢٠٢١، ومتوقع مع الوصول لموسم رمضان المقبل أن يتجاوز العدد ١٥٠٠، فضلًا عن توفير فرص عمل للمؤلفين وكتاب السيناريو والمخرجين والكثير من أصحاب الأفكار من الشباب.

واستطاعت الشركة، على مدار الفترة القصيرة الماضية، تحقيق رقم غير معتاد من حيث عدد الأعمال الدرامية المقدمة بإنتاج ٥٥ عملًا دراميًا منذ منتصف ٢٠٢١ حتى منتصف ٢٠٢٣، منها ١٤ عملًا لموسم رمضان ٢٠٢٢، و١٦ عملًا مزمعًا تقديمها فى رمضان المقبل ٢٠٢٣، والتعاون مع نحو ٣٠ شركة إنتاج مثل: «سينرجى وميديا هب والعدل جروب وسيليميديا وكى ميديا وروزناما ومجموعة فنون مصر وآرت ميكرز والعين والباتروس وأروما وتى فيجن وال كودكس وإيما لاين والجابرى والسبكى وسمارت وسكوير ميديا وغيرها من الشركات».

ونجحت الشركة فى تقديم الأعمال الدرامية المكونة من قصص مستقلة أو حكايات، من أجل الاستعانة بأكبر عدد من الممثلين والكتاب والمخرجين، عبر تخصيص فريق عمل لكل قصة أو حكاية، التى يتراوح طولها بين ٥ و١٥ حلقة، مثل: «سلسلة نصيبى وقسمتك، وإلا أنا، وزى القمر، وورا كل باب، وفى كل أسبوع حكاية» وغيرها من الأعمال.

ومثلت تلك الأعمال إعادة إحياء للبطولات الجماعية بعد عقود من الارتكان إلى الأعمال المصممة خصيصًا لكبار النجوم فقط، ففى الحكاية الواحدة يشارك أكثر من نجم، كما جرى تصعيد عدد كبير من النجوم وإسناد أدوار مهمة لهم وحققوا نجاحًا كبيرًا، كما أسندت بطولات خالصة لبعض الشباب، وكانوا مفاجأة كبيرة للجمهور واستطاعوا إثبات الجدارة.

تخليد تضحيات الأبطال.. واحتفاء بـ«كبار النجوم»

أعادت المتحدة الأعمال الملحمية للدراما المصرية من جديد، من خلال إنتاج ثلاثية ملحمية لـ«الاختيار» و«القاهرة: كابول» و«العائدون» لتسليط الضوء على تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة فى حربهم على الإرهاب، كما قدمت عدة تجارب ناجحة تميزت بالإنتاج الضخم، مثل «جزيرة غمام» استطاعت الوصول إلى قمة المشاهدات والتفاعل الجماهيرى.

ولم تغفل «المتحدة» قدر ولا مكانة كبار النجوم، فقدمت أعمالًا تليق بهم، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام فى عدة مناسبات، كان آخرها مسلسل «عوالم خفية»، إضافة إلى الفنان الكبير يحيى الفخرانى، الذى شارك فى عدة أعمال منها «بالحجم العائلى»، كما ظهرت النجمة الكبيرة يسرا فى عدة مسلسلات، إضافة إلى نجوم الصف الأول الموجودين دائمًا، ومنهم أحمد السقا وأحمد عز وياسر جلال وأمير كرارة ومحمد رمضان ويوسف الشريف وياسمين عبدالعزيز ومنى زكى وغيرهم من النجوم.

واهتمت الشركة المتحدة بالتعامل مع عدد من كبار الصناع فى الوسط الفنى، فعاد المخرج الكبير محمد فاضل للشاشة من جديد من خلال مسلسل «الضاحك الباكى»، كما حرصت الشركة على إنتاج أعمال من كتابات كبار المؤلفين الذين رحلوا عن عالمنا ولم يمهلهم القدر الفرصة، ليروا أعمالهم تخرج إلى النور، على رأسهم الراحل أسامة أنور عكاشة، من خلال إنتاج مسلسل «راجعين يا هوى»، كما فتحت الشركة بابًا للتعاون مع عدد آخر من كبار الكتاب والمخرجين.

وبعد سنوات طويلة من الانقطاع أعادت الشركة أعمال السيرة الذاتية البعيدة عن الشاشات المصرية، وكانت البداية من خلال مسلسل «الضاحك الباكى» الذى جرى تقديمه مؤخرًا عن حياة الفنان الراحل نجيب الريحانى من بطولة عمرو عبدالجليل.

وينتظر الجمهور خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل مسلسلًا عن حياة الإمام الشافعى، لتعود الأعمال الدرامية الدينية للشاشة من جديد.

طرح جديد لقضايا المجتمع يراعى قيم الأسرة المصرية

اهتمت الشركة المتحدة بتقديم محتوى هادف يراعى قيم الأسرة المصرية والآداب العامة بعيدًا عن الإسفاف، فركزت على مناقشة قضايا اجتماعية جادة تهم جميع الأسرة لتقديم طرح مختلف يناقش القضايا ويقترح حلولًا لها بشكل غير مباشر من خلال الأعمال الدرامية التى تعلق بها الجمهور وعاش مع أبطالها قصصًا تشبه الواقع إلى حد بعيد، وانتشرت على مدار العام خارج الموسم الرمضانى مثل مسلسلات «أبوالعروسة» و«نقل عام» و«بينا ميعاد» و«ورا كل باب» و«إلا أنا» و«زى القمر» وغيرها من الأعمال التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. وجرى تكريم الشركة المتحدة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن ٣ مسلسلات من موسم دراما رمضان ٢٠٢٢، لخلوها من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات.

مهرجان للدراما لأول مرة فى التاريخ الفنى

أطلقت المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما فى سبتمبر الماضى، وهو المهرجان الأول من نوعه الذى يختص بالدراما بشكل أساسى كإحدى فئات الفنون التمثيلية الأكثر انتشارًا، ويهدف لاستقطاب كوادر عالمية لتبادل الخبرات وإثراء النقاشات، وانطلقت الدورة الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخرانى.

وحقق المهرجان نجاحًا كبيرًا أشاد به الوسط الفنى بعد تكريم عشرات النجوم ورواد الزمن الجميل ومن المقرر أن تكون الدورات التالية قوية للغاية ومميزة وتحتوى على مفاجآت كثيرة.

الأعمال تستحوذ على 78% من المشاهدات فى ٢٠٢٢

باعتبار أن الأرقام دلالات ومؤشرات مهمة ومؤكدة، فهناك عدة أرقام حققتها الشركة المتحدة أكدت نجاحها فى إدارة استراتيجيتها الخاصة بصناعة الدراما، خلال الفترة الماضية، حيث حصدت أعمالها الخاصة بعام ٢٠٢٢ نحو ٧٨٪ من إجمالى المشاهدات والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعى وحصدت ردود أفعال إيجابية بشكل عام بنسبة ٨٨٪: ومن أبرز الأمثلة مسلسلات «الاختيار» و«الكبير أوى» و«مكتوب عليا» مع إشادة بعدد من الأعمال الأخرى مثل «جزيرة غمام» و«العائدون» و«دايمًا عامر» و«راجعين يا هوى» و«ملف سرى» و«أحلام سعيدة» و«فى بيتنا روبوت ٢».

وعلى المستوى الرقمى حصلت الأعمال الدرامية التى قدمتها الشركة المتحدة خلال شهر رمضان ٢٠٢٢ على أكثر من ٤٠ مليون مشاهدة على منصة «واتش إت» باعتبارها المنصة الرائدة للمحتوى الرقمى فى مصر وتسعى المنصة لتحقيق أرقام مضاعفة خلال الفترة المقبلة.