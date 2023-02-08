رودريجو يقود هجوم ريال مدريد أمام الأهلى بكأس العالم للأندية

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي ريال مدريد مع الأهلي، في التاسعة مساء اليوم، بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.

تشكيل ريال مدريد لمباراة الأهلي بكأس العالم للأندية

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

وسط الملعب: توني كروس، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو جويس، فريدريكو فالفيردي.

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: لويس لوبيز، كانلاريس، داني كارفخال، خيسوس فاييخو، ماركو أسنسيو، ألفارو أودريوزولا، داني سيبايوس، ماريانو دياز، ماريو مارلين، أريباس.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم للعديد من اللاعبين المهمين، وعلى رأسهم كريم بنزيما، وتيبو كورتوا، ولوكاس فاسكيز، وإدين هازارد.

ويسعى ريال مدريد للخروج من الحالة الفنية المهتزة التي يمر بها الفريق في الجولات الماضية من بطولة الدوري الإسباني، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

فيما يتشبث الأهلي بفرصته في تحقيق الفوز على ريال مدريد مستغلًا غيابات الفريق الملكي في المباراة للتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه ومواجهة الهلال السعودي الذي فاز أمس على فلامينجو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين المارد الأحمر والفريق الملكي بعد مواجهة أولى ودية في 2001، وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، ويلعب الفريق الأحمر في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي شارك في آخر نسختين من البطولة، وحقق الميدالية البرونزية مرتين على التوالي آخرها العام الماضي، بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.