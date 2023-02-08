بعد تطويرها.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة السلام الإعدادية بنزلة جريس

استمرار للجهود المضنية التي تبذلها الدولة في ملف الارتقاء بالعملية التعليمية، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة حياة كريمة، تم افتتاح وتطوير عدد من المدارس بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

حيث افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز أبوقرقاص، والتي تعد أول مشروع تم الانتهاء منه ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة "، حيث جرى إنهاء أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل في غضون 4 أشهر بإجمالي 12 فصلا على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق، وهو الأمر الذي ادخل السعادة الكبيرة في نفوس أهل القرية الذين اعتبروا ذلك هدية قيمة من المبادرة الرئاسية .

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم وعضو مجلس النواب النائب حسام أبو زيد، وممثلي الجهات المعنية، وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وأعلن محافظ المنيا أنه في قطاع الأبنية التعليمية يجرى تنفيذ 211 مشروعا ً بتكلفة مليار و960 مليونا و520 ألف جنيه منها 25 مشروعا بالعدوة و46 بمغاغة و63 بأبوقرقاص و52 بملوى و25 بديرمواس .

ووجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بتشغيل المدرسة مطلع العام الدراسي الجديد، هذا ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى "أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد .