«التنسيقية» تثمّن جهود الداخلية وأجهزة الدولة فى احتواء أزمة الوراق

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لوزارة الداخلية، والأجهزة المعنية بالدولة تقديرًا لجهودهم في احتواء أزمة منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي انتهت بإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث فور استيفاء الإجراءات القانونية.

وثمّنت التنسيقية هذا الجهد من قبل أجهزة الدولة، باعتباره يعكس الخطوات الإيجابية المتخذة من جانبها سواء بالدعوة للحوار الوطني، أو التعامل الجاد في مثل تلك الملفات بما ينعكس إيجابًا على الحياة العامة والسياسية.

في سياق آخر، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، بشأن تطوير ودعم تربية الثروة الداجنة بالقرى كأحد حلول أزمة ارتفاع أسعار الدواجن.

وقال "تركي": إنه نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية المتلاحقة والأزمات التي تمر بها جميع دول العالم وموجات تقلب الأسعار العالمية بصفة عامة وبأسعار الأعلاف والعليقة بصفة خاصة والتهديات، تأثر سلبًا قطاع الثروة الداجنة الذي يؤثر بطريق مباشر على الأمن الغذائي للمواطن المصري، ولكن هناك ما يميز المجتمع المصري منذ القدم هو الحالة الفريدة من التعايش بين أهل الريف المصري والثروة الداجنة، فتربية الطيور هي أحد مظاهر الحياة بالقرى المصرية، وكان لا يكاد بيت يخلو من هذه الطيور وكانت تعد اقتصادًا موازيًا يسد عجز الإنفاق كلما ضاقت السبل، ولم يتوقف هذا الأمر على الريف والقرى المصرية فحسب بل امتد الأمر إلى المناطق الشعبية.

وأكد، على أن نظام إنتاجية القطاع الريفي من الدواجن يجب أن يبدأ بتطوير كل من نظام إنتاج الدواجن التقليدي ونظام إنتاج الدواجن بدون حيازة، لأن هذين النظامين في حاجة شديدة إلى التطوير، لأنه يمثل الشريحة الأكبر من المربين وتحويله من نظام تربية يهدف إلى الاستهلاك بنسبة كبيرة إلى نظام إنتاجي تجاري يسد حاجة المربي وموجه إلى السوق، وذلك وفقًا للمعايير الصحية والمواصفات القياسية.

وتابع: "وبما أن تنمية هذا القطاع سوف تكون بعيدة عن تقلبات أسعار العليقة لأنها في المقام الأول سوف تعتمد على بدائل العليقة من خلال دعم الباحثين في معاهد البحوث للوصول إلى هذه البدائل، بالإضافة إلى بواقي الطعام وتنظيف الفاكهة والخضروات والتي تعد من قبيل إعادة تدوير لهذه الأشياء".

واقترح "تركي" تنمية قطاع الدواجن لسلالات ثنائية الغرض ( اللحوم - البيض ) من خلال المشروعات الصغيرة بالتربية المنزلية واستخدام بدائل الأعلاف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن لأسر تكافل وكرامة وبرنامج فرصة، وكذلك مشروعات المرأة المعيلة، بمشروعات داعمة للأسر بالتربية المنزلية، مع توفير الإرشاد اللازم لتوفير بدائل الأعلاف المستخدمة بعملية التربية، من خلال بروتوكول تعاون يتشارك فيه كل من وزارة التضامن ووزارة الزراعة ومراكز البحوث المتخصصة لتنفيذ الدعم بمشروعات للأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذًا للتوجه العام بتمكين الأسر اقتصاديًا بدلًا من الدعم النقدي المباشر.