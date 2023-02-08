الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ حياة طفل أصيب بذبح عميق بالرقبة بمستشفى سوهاج الجامعى

جراحة
جراحة

نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بمستشفي سوهاج الجامعي في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، يعاني من ذبح في الرقبه إثر تعرضه لمحاولة سرقة توكتوك كان يعمل عليه.

وأوضح د.مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن المريض تم نقله علي الفور لاستقبال الجراحة، حيث تعامل الأطباء معه بحرفية شديدة للسيطرة على النزيف، وضبط العلامات الحيوية للمريض، وتم نقله الى غرفة العمليات حيث تم التعامل بواسطة فريق طبي ضم أطباء من وحده جراحة الوجه والفكين وقسمي الأنف والأذن والحنجرة والتخدير.

وقال الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إنه عند فحص المصاب تبين وجود قطع في الأوردة والشرايين الرئيسية بالرقبة، وتهتك في عضلات الرقبة وقطع في الحنجرة، حيث استمرت الجراحه نحو 3 ساعات متواصلة، وتمت السيطرة على النزيف وإعادة توصيل المجرى الهوائي ورتق عضلات الرقبة، مضيفاً ان الجراحة تمت تحت إشراف كل من الدكتور كمال الشرقاوي، الدكتور أحمد جابر حسانين، الدكتور طارق فتوحي، الدكتور إسلام عامر أساتذة وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبه، وتم خروج المريض بسلام من غرفة العمليات الى القسم الداخلي حيث يتلقى الرعاية اللازمة ما بعد العمليات.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمود صبحي مدرس مساعد جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبه، الدكتور حاتم الشاذلي أخصائي جراحة الوجه والفكين واورام الرأس والرقبه، الدكتور كيرلس ناجي طبيب مقيم جراحه، كما ضم الفريق من قسم الانف والاذن الدكتور خالد سمير مدرس مساعد،الدكتور عمرو الشريف طبيب مقيم، ومن قسم التخدير الدكتور اسلام العسيري مدرس مساعد التخدير، الدكتور محمود عادل معيد، وكلاً من الدكتور زياد أحمد والدكتور أحمد مختار أطباء مقيمين، ومن طاقم التمريض مينا هارون ومحمد سعد والعمال نصر الدين وحمادة.

إدارة المستشفيات الجامعية ادارة المستشفيات الأنف والأذن والحنجرة اطباء الدكتور مصطفي الجراحة الجامعى

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