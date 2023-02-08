الرئيس الأوكرانى يهدى البرلمان البريطانى خوذة جندى من بلاده

أهدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، رئيس البرلمان البريطاني ليندسي هويل، خوذة طيار أوكراني قال إنها موقعة مع رسالة: "لدينا الحرية.. أعطونا أجنحة لحمايتها".

وكانت بريطانيا قد قامت بإرسال مقاتلات لأوكرانيا، وقال الرئيس الأوكراني، إنه ينوي إخبار الملك تشارلز الثالث أنه "في أوكرانيا كل طيار في سلاح الجو ملك".

وقالت حكومة المملكة المتحدة، الأربعاء، إنها ستدرب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة وفقًا لمعايير الناتو.

وحسبما ذكرت شبكة CNN أنه سيكون أول برنامج تدريبي رسمي للطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية، ولم يرد ذكر تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غربية حتى الآن.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن لقاءه بالملك تشارلز سيكون "مناسبة خاصة" له بشكل خاص ولبلاده عامة.

وأضاف زيلينسكي قائلًا: "أعتزم أيضًا إخباره بشيء مهم جدًا جدًا، ليس فقط لمستقبل أوكرانيا ولكن أيضًا لمستقبل أوروبا، في بريطانيا، الملك طيار في سلاح الجو، وفي أوكرانيا، اليوم، كل طيار في سلاح الجو هو ملك".

وتابع الرئيس الأوكراني: "إنهم ثمينون للغاية لدرجة أننا خدام ملوكنا، نبذل قصارى جهدنا لجعل العالم يزودنا بطائرات حديثة لتمكين وحماية الطيارين الذين سيحموننا، وأنا فخور بقواتنا الجوية، وأحضرت هدية منهم لك يا بريطانيا العظمى".

القوات الروسية وهجومها الشتوي في شرق أوكرانيا

كثفت القوات الروسية هجومها الشتوي في شرق أوكرانيا وجلبت عشرات الآلاف من القوات التي حشدتها في الآونة الأخيرة إلى ساحة المعركة، بينما توقعت كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها مع تعرض بلدات في الشمال الشرقي والجنوب للقصف.

وقال الجيش الأوكراني، أمس الثلاثاء، إن 1030 جنديًا روسيًا قتلوا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية في الحرب. ولا يمكن التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل، بحسب "رويترز".

وزعمت روسيا أيضًا أنها قتلت أعدادًا كبيرة من القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، فقالت إنها أسقطت 6500 قتيل أوكراني في يناير.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في مقابلة أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يستهدف الكرملين خاركيف في الشمال الشرقي أو زابوريجيا في الجنوب.