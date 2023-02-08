محافظ مطروح يشهد الحفل الختامي لفعاليات البرنامج التثقيفي للطفل

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لفعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، والذي نظمته مديرية أوقاف مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من مشايخ أوقاف مطروح بمسجد العوام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأوضح مدير أوقاف مطروح، أن البرنامج يأتي في إطار برنامج حق الطفل ومستقبلهم كأجيال ورجال الوطن في المستقبل.

وأعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في كلمته عن سعادته بتكريم الأطفال والحرص على تواجده معهم، وشكره لأولياء الأمور على حسن تربية النشء لنصنع رجال المستقبل والتربية على الثقافة الدينية والعلمية ليكونوا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم، والإشادة ببرنامج التثقيف الذي نظمته مديرية أوقاف مطروح مع الترحيب باستمراره.

وأشار إلى حصول المركز الثقافي الإسلامي على المركز الرابع مع دعم المحافظة ووزارة الأوقاف لمسابقة حفظ القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على دعمه للمحافظة في كل النواحي الدينية وشكر لجهود مديرية أوقاف مطروح ومشايخها وحرصهم على تنظيم البرنامج بما يعود على أطفالنا بالنفع ليكونوا حفظة القرآن الكريم، مع الافتخار بهم وأولياء أمورهم.

وفي كلمته، وجّه الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف، الشكر للأسر على الاهتمام ليكون أبنائهم نافعين لأنفسهم وأهلهم ومجتمعهم مع إنارة القلوب والعقول، حيث يهتم البرنامج التثقيفي بتعليم آداب دينهم ونشأة الإنسان مع تكريمهم وسعيهم للتفوق وغرس الانتماء للأسرة والوطن، مع أهميته ليكونوا أسوة برسولنا الكريم الذي تعلق بوطنه مكة مع تعليم الخطاب الديني الوسطي والاعتناء باللغة العربية التي تربطنا بتراثنا وكذلك الانتماء الديني والإنساني.

وأكد أن اختلاف العقائد للتعارف والتسامح، لا للتنافر، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم، مع مواجهة السلوكيات الخطرة كالتنمر وغيرها، كذلك غرس العلم وتأكيد أهميته في ارتقاء الأمم مع التخطيط والأخذ بالأسباب والإرادة والعزيمة من أجل نهضة الأمة.

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