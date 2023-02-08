الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ضيوف ملتقى التصوف العالمي يجتمعون برئيس المجمع الفقهي العراقي

ضيوف ملتقى التصوف
ضيوف ملتقى التصوف يجتمعون برئيس المجمع الفقهى بالعراق

أجرى ضيوف ملتقى التصوف العرفاني العالمي، يتقدمهم الشيخ الدكتور محمد النوري نائب رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي، زيارة إلى مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، واللقاء برئيس المجمع الفقهي العراقي العلامة الشيخ أحمد حسن الطه وعميد كلية الإمام الأعظم الدكتور صلاح الدين السامرائي.

تحدث الوفد خلالها عن أهمية المنهج الصوفي الأصيل ودوره في وحدة الأمة واجتماعها تحت المظلة المحمدية والمنهج المحمدي الأصيل، فيما أعرب الشيخ الطه عن ترحيبه بالوفود الزائرة في بلدهم الثاني العراق، مؤكداً أن وحدة الصف والكلمة بين المسلمين جميعاً كفيلة بتجاوز جميع الخلافات الجانبية.

من جهتها أعربت الوفود الزائرة، من الشام ومصر وتونس والسودان وروسيا والهند والسنغال واليمن، وموريتانيا، عن عظيم امتنانها لحفاوة الاستقبال في بلد الأئمة والأولياء والصالحين، مشيرين إلى أن العراق كان وما زال قبلة لأهل التصوف العرفاني الذين يدعون اليوم إلى اتباع المحمدية البيضاء، ونشر مبادئ المحبة والتسامح والسلام.

عقب زيارة الامام ابي حنيفة ضيوف ملتقى التصوف

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وائل لطفي

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