مستفيد من مواقف السيارات الجديدة: «حياة كريمة» أنقذتنا من الإتاوات

بدأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تطوير مواقف السيارات داخل القرى النائية، إلى جانب تنظيم الأماكن للسائقين، وإزالة العشوائية الموجودة والحد من البلطجة الذي يأخذون الأموال بدون وجه حق، وكان ذلك حلم كبير لدى جميع السائقين بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب عدم التنظيم.

أنقذتني من دفع «إتاوة الميكروباص»

عادل جلال، سائق ميكروباص على خط “الحوامدية- الجيزة”، قال لـ"الدستور" إن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير مواقف السيارات سهّل حياة المواطنين، كما رحم السائقين من البلطجة والعشوائية ودفع الإتاوات.

وأوضح أنه كان يدفع في الماضي جزءًا من أمواله لصالح مدير الموقف العشوائي حتى يسمح لسيارته “الميكروباص” بالوقوف وتحميل الركاب، الأمر الذي كان يزيد من الأعباء على السائقين، فيضطرون لرفع تعريفة الركوب على المواطنين، مضيفًا: «كانوا بياخدوا شقا اليوم بدون وجه حق».

وأشار إلى أن جميع القرى النائية لم تكن تتواجد بها مواقف انتظار رئيسية، الأمر الذي كان يتسبب في حدوث مشكلات بين السائقين وبعضهم للخلاف على تحميل الزبائن، وبينهم والركاب للخلاف على الأجرة، وهو ما قضت عليه المبادرة.

وتابع: “المبادرة نظمت عملية تحميل الركاب ومنعت انتظار السيارات في غير الباحات المخصصة لذلك، كما وضعت مسألة تعريفة الوقوف في يد المحافظة أو المركز، وما ندفعه حاليًا من أموال نحصل مقابله على إيصال مختوم، وأصبحنا نعمل في أمان وتحت عين الدولة وفى رعايتها، وهو ما حمانا من سطوة المجرمين وأصحاب السوابق”.

واختتم: “إلى جانب ذلك، أصبحت هناك لوائح استرشادية تدل المواطنين على خط السير، ومقاعد يمكنهم الانتظار فيها لحين وصول السيارات”، موجهًا الشكر للقائمين على مبادرة «حياة كريمة» لحرصهم على توفير حياة آمنة ومستقرة للجميع.