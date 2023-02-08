الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء شلبي يشيد بجهود المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة

علاء شلبي رئيس المنظمة
علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

شارك علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ظهر اليوم في جلسة ختام الدورة التدريبية الإقليمية حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نظمتها المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بأحد فنادق القاهرة برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي شارك في أعمالها متدربون من 12 بلدا عربيا.

وحيا شلبي جهود المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقود عملا إقليميا مهما للدفع قدما بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، موجها التهنئة على الأنشطة الناجحة المتوالية للدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة والأستاذة جهدة أبو خليل المديرة العامة للمنظمة.

وجدد شلبي التهنئة، ل “ جهدة أبو خليل” بمناسبة اختيارها بالإجماع عضوة بمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما رحب بعزم المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة التقدم بطلب لنيل العضوية المؤسساتية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومؤكدا على الاعتزاز بتعزيز الشراكة القائمة منذ 14عاما عبر العلاقة المؤسساتية بين المنظمتين.


المنظمة تناشد سرعة تقديم المساعدات لمنكوبي الزلزال في آسيا الصغرى

وكانت تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعازي لذوي ضحايا زلزال آسيا الصغرى الذي وقع فجر اليوم، وأدى إلى مقتل 500 شخص على الأقل في كل من سوريا وتركيا، فضلاً عن آلاف الجرحى، والتوقعات بشأن بقاء المئات محاصرين في المباني المنهارة.

 

 

اتفاقية الأمم المتحدة أشخاص ذوي الإعاقة الأمانة العامة المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

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