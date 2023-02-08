علاء عابد: الإفراجات المتتالية تؤكد عزم الدولة على تأسيس الجمهورية الجديدة

أشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإفراج عن المحبوسين، مقدمًا الشكر للجنة العفو الرئاسي على جهودها، والتي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا وعودتهم لحياتهم الطبيعية مرة أخرى.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الدولة تعمل بكل جهد، لحل جميع الإشكاليات، وقطع الألسنة التي تتحدث بالسوء عن الوطن، وأن الإجراءات الأخيرة من إفراجات متنوعة تؤكد أن الدولة عازمة على المُضي قدمًا في تأسيس جمهورية جديدة بمفاهيم مختلفة ومتزوجة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الايجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني، والتي أكد فيها الرئيس أهمية الحوار بين كل الأطراف المجتمعية من أحزاب ومجتمع مدني، يتكاتف الجميع لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن الدولة المصرية تتحرك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو التنمية والبناء في كل المجالات، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة بدأت في اتخاذ خطوات حاسمة في ملف حقوق الإنسان، بداية بحياة كريمة، مرورًا بالقضاء على فيروس سي، وأخيرًا ملف المحبوسين، الذي يؤكد أن الدولة تتعامل مع ملفات حقوق الإنسان بجدية ومساواة.